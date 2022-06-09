Глава ОВА розповів про ймовірність повторного наступу на Київщину

На Київщині укріплені оборонні лінії

У Київській обласній військовій адміністрації прокоментували можливий повторний наступ на регіон. Про це голова ОВА Олексій Кулеба написав в Telegram.

«Зараз в інформаційному просторі розповсюджується інформація про повторний наступ на столичний регіон. Зазначу, що у Київській області в цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. На Київщині укріплені оборонні лінії та посилений особовий склад військових», – написав Кулеба.

Проте посадовець закликав мешканців Київщини бути пильними: споживати інформацію з надійних джерел та дотримуватись правил безпеки під час воєнного стану.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть повторно розпочати наступ у напрямку на Київ, Суми та Чернігів.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі.

2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники звільнили від російських окупантів усі населені пункти Київської області. Відступаючи, росіяни мінували територію, катували та жорстоко вбивали мирних жителів. Правоохоронці виявили тіла 1084 цивільних, до 75% із них було вбито зі стрілецької зброї.