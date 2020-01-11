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    Біля супермаркету в Києві сталася бійка зі стріляниною (фото)

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    Конфлікт стався на вулиці біля магазину - Біля супермаркету в Києві сталася бійка зі стріляниною (фото)
    Конфлікт стався на вулиці біля магазину
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали трьох чоловіків, які під час конфлікту застосували зброю

    У п’ятницю, 10 січня, ввечері біля супермаркету на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці стався конфлікт із стріляниною. На місце виїжджали правоохоронці для з’ясування причин і обставин події.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили, що словесна суперечка почалася на вулиці біля супермаркету між компанією з трьох чоловіків та їх знайомим. Перехожий напідпитку вирішив допомогти у розв’язанні конфлікту. Під час бійки останній отримав струс головного мозку та впав без свідомості. Один із трьох товаришів дістав травматичну зброю та здійснив постріл угору, після чого учасники події втекли.

    У результаті події тілесні ушкодження отримав чоловік, 1989 року народження, якого «швидка» доставила в лікарню.

    Слідчі провели невідкладні слідчо-оперативні заходи, у ході яких встановили усіх учасників конфлікту. Також під час огляду місця події вилучили одну гільзу, яку направили на експертизу.

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    Біля супермаркету в Києві сталася бійка зі стріляниною (фото)
    Біля супермаркету в Києві сталася бійка зі стріляниною (фото)

    Трьох правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцеві мешканці, 1978-го, 1979-го та 1981 років народження. У одного фігуранта експерти вилучили зареєстрований пістолет, калібр якого співпадає з вилученою гільзою. Зброю вилучено та направлено на експертизу.

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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