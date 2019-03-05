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    Кличко про парковки: Прозорі умови для бізнесу − гарантія чесної конкуренції та надходжень до бюджету

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    Кличко про парковки: Прозорі умови для бізнесу − гарантія чесної конкуренції та надходжень до бюджету

    Мер Києва зазначив, що завдяки системі Prozzoro місто уже зекономило мільярди гривень

    Прозорі умови для ведення бізнесу - це гарантія для конкурентної роботи підприємців у столиці та надходжень до бюджету міста. Про це мер Києва заявив перед голосуванням у Київраді за проект рішення щодо передачі в управління парковок через систему Prozzoro, йдеться у повідомленні на сайті міського голови.

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    «Ми змінюємо систему управління, яку отримали в спадок. Вона − неефективна  та корупційна. Абсолютно прозорі умови для ведення бізнесу − гарантія чесної конкуренції в роботі підприємців у нашому місті та надходжень до бюджету столиці. Це запорука того, що до нас будуть приходити інвестори, що Київ  стане заможним містом», − сказав Кличко.

    Він нагадав, що завдяки системі Prozzoro місто уже зекономило мільярди гривень. Так, наприклад, раніше столиця отримувала лише 280 тисяч гривень в рік від здачі в оренду місць для об'єктів пересувної торгівлі. Після залучення до цього процесу системи Prozzoro надходження до бюджету міста тільки від однієї пересувної кав'ярні сягнули 900 тисяч гривень у рік.

    Щодо передачі в управління парковок та схвильованості підприємців, які там сьогодні працюють і бояться втратити роботу, міський голова зауважив, що ці підприємці мають пріоритетне право запропонувати умови роботи та взяти участь у прозорому конкурсі.

    «Ми повинні впорядкувати роботу, щоб створити систему, яка працюватиме на громаду, щоб місто розвивалося і ставало справді європейським», − підкреслив мер столиці.

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