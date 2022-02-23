Надзвичайний стан у Києві. Термінове звернення Кличка (відео)

Термінова заява мера Києва Віталія Кличка

У середу, 23 лютого, мер Києва Віталій Кличко скликав терміновий онлайн-брифінг. В умовах стрімкого розвитку подій та нових указів та розпоряджень влади мешканців міста турбує низку факторів, пов'язаних із закриттям кордонів та запровадженням надзвичайного стану в країні.

Нагадаємо, 21 лютого мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».

«Партнери України повинні запровадити санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, частину країн у центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?», – заявив Кличко.

Також, Віталій Кличко на тлі загострення ситуації на Донбасі звернеться до киян та всіх українців. Він зазначив, що Росія фактично оголосила Україні війну.