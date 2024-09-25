На Київщині відбудовано багатоповерхівку, яка постраждала від обстрілу РФ (фото)

Будинок у Гостомелі російські загарбники зруйнували у березні 2022 року

У Гостомелі на Київщині відновлено багатоквартирний будинок для 300 мешканців, який був зруйнований внаслідок російської агресії. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

П’ятиповерхівку по вул. Рекунова, 1 російські загарбники зруйнували у березні 2022 року. Під час артилерійського обстрілу було повністю знищено секцію в одному з під’їздів, зруйновано вщент 9 квартир. Крім того, в будинку були пошкоджені стіни, покрівля, вибиті вікна та двері, фасади, з ладу виведено систему опалення та всі інженерні мережі.

Відбудова розпочалася у травні 2023 року. Повністю оновлено 9 квартир, стіни та внутрішні перегородки, відремонтували під’їзди та місця загального користування, утеплене горище, облаштували нову покрівлю з вентиляцією та водостоками, замінили вікна, двері, балкони, де була потреба, відремонтували квартири.

Роботи провели коштом програми United24, це вже четвертий будинок, який ввели в експлуатацію за цією програмою.

Також місцева влада обіцяє відбудувати три школи у Броварському та Вишгородському районах.



Начальник КОВА зазначив, що на цьому об’єкті змогли зекономити 16,8 млн грн, частину під час проведення тендеру, іншу – під час робіт, оскільки всі матеріали закупили за ринковими цінами.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено ще одну зруйновану багатоповерхівку після влучення ворожої ракети. Розтрощену та обпалену від вибуху десятиповерхівку столична влада капітально відремонтували. Будинок на вулиці Ірпінській також зазнав серйозних пошкоджень наприкінці березня 2022 року. Внаслідок потрапляння у двір уламка російської ракети, сталися аварійні руйнування частини конструкцій будинку