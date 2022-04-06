На відео з дрона потрапив момент розстрілу мирних жителів у Бучі

Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями «V» на кузові

У мережі опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, щомісце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл. Про це повідомляє Sky News.

Судячи з відео, постріли робилися з БМД-2 з маркуваннями «V» на кузові. Інша армійська техніка в колонах на сусідніх вулицях також має таке ж маркування.

Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.

Зокрема, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані. Рятувальники почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.