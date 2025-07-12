Найбільша спецконфіскація грошей в історії: суд стягнув з онлайн-казино 2,6 млрд грн

Суд конфіскував 2,6 млрд грн у онлайн-казино за співпрацю з РФ

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн коштів компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як зазначили в ДБР, суд також затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино «Pin-Up». Його засуджено до п’яти років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки.

Директора визнано винним за низкою статей Кримінального кодексу України:

Ч. 4 ст. 111-1 КК України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором);

Ч. 3 ст. 255 КК України (участь у злочинній організації);

Ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);

Ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом);

Ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

У межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора виявили факти пособництва представників компанії державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино з представниками Російської Федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами. Також встановлено фінансові потоки, що йшли на наповнення бюджету агресора та підтримку діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України. ДБР провело комплекс заходів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

Крім того, встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет ворога. Виявлено, що особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало ДБР, продовжує свою діяльність на території Росії та на російських вебресурсах.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка з 1 квітня остаточно припинила роботу.