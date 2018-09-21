Настоятель Києво-Печерської лаври потрапив до бази «Миротворця»



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Митрополит УПЦ МП Павло

Підставою для внесення у базу стало скандальне відео в YouTube

Настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ Московського патріархату Павло потрапив у розділ «Чистилище» на сайті «Миротворець».

Ресурс називає його антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ’я.

Підставою для внесення у базу стало відео в YouTube, де митрополит погрожує «божим прокляттям» тим, хто насмілиться повернути Українській церкві Києво-Печерську Лавру.

До слова, патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет вважає, що до автокефальної церкви в Україні приєднаються приблизно дві третини парафій нинішньої УПЦ Московського патріархату