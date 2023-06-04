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Половина укриттів у Києві – не придатні, аби ховатися там від ворожих обстрілів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Половина укриттів у Києві – не придатні, аби ховатися там від ворожих обстрілів
За добу після запуску в мобільному застосунку «Київ Цифровий» сервісу зворотного звʼязку щодо стану укриттів жителі столиці залишили понад тисячу скарг
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях – там, мовляв, ситуація трохи краща ніж загалом по місту

За перший день роботи комісія по ревізії укриттів Києва перевірила понад тисячу об'єктів. Із них лише 55% виявилися готовими до використання. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, якому доручили ревізію укриттів.

Станом на 8 ранку 4 червня у Києві було перевірено 1078 об’єктів. З них половина виявилися неробочими: 359 укриттів, або 33% – не готові до використання, ще 122 укриття, або 11% комісія не змогла відкрити.

Половина укриттів у Києві – не придатні, аби ховатися там від ворожих обстрілів фото 1

«З недовірою сприйняв те, що половина – були відкриті та визнані готовими. Коли ми вчора вибірково перевіряли з нашим мером укриття в Оболонському районі, то абсолютна більшість укриттів були закритими. А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непридатними для використання», – заявив Камишін.

Він додав, що команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там, мовляв, ситуація трохи краща ніж загалом по місту.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що за добу після запуску в мобільному застосунку «Київ Цифровий» сервісу зворотного звʼязку щодо стану укриттів жителі столиці залишили понад тисячу скарг. Майже половина – на те, що укриття зачинені, чверть – що перебувають у неналежному стані, ще чверть – що поблизу немає укриттів.

По Україні станом на ранок 3 червня правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів. Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання – 893.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 червня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доручив провести ревізію всіх захисних споруд України. Міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін має провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та підготувати звіт за 10 днів. А міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку доручили зробити такий же звіт по Україні.

Перевірки почалися після загибелі трьох людей у Києві під час ракетної атаки просто біля закритого укриття. У межах цієї справи правоохоронці затримали першого заступника голови Деснянської районної держадміністрації, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

Охоронцю суд обрав запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу. Чоловік визнав провину та розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, то пішов відмикати двері поліклініки, щоб впустити людей, але не встиг. Іншим підозрюваним посадовцям призначили домашній арешт на 2 місяці.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук запевнив, що укриття в Києві тепер мають бути відчинені постійно. 

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Теги: Київ Олександр Камишін укриття

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