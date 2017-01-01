Столична поліція затримала іноземця за зберігання наркотиків

У рамках операції «Мігрант» працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у студента столичного вишу канабіс

У Києві поліція затримала іноземця за зберігання наркотиків. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві. «У рамках операції «Мігрант» працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у студента столичного вишу канабіс», – йдеться у повідомленні. Як зазначається,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канабіс

У рамках операції «Мігрант» працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у студента столичного вишу канабіс

У Києві поліція затримала іноземця за зберігання наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

«У рамках операції «Мігрант» працівники управління протидії наркозлочинності вилучили у студента столичного вишу канабіс», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці затримали іноземця у Солом’янському районі – на бульварі Чоколівському, під час поверхневого огляду у нього виявили канабіс у чайних пакетиках.

«Правоохоронці з’ясували, що затриманий – 23-річний іноземець, студент столичного вишу, який раніше не мав проблем із законом. Під час проведення добровільного огляду кімнати у гуртожитку, в якій жив зловмисник, працівники поліції виявили у нього канабіс», – йдеться у повідомленні.

Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, іноземцю загрожує до трьох років позбавлення волі.