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    Новини

    У центрі Києва горів Бессарабський ринок

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    У Києві на Бессарабському ринку сталася пожежа - У центрі Києва горів Бессарабський ринок
    Фото: ГУ ДСНС в м.Київ
    У Києві на Бессарабському ринку сталася пожежа

    Інформації про постраждалих поки немає

    Сьогодні, 25 вересня, о 19:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про загоряння в побутовому приміщенні в підвалі Бесарабського ринку.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Прибувши до місця події, вогнеборці відразу ж приступили до розвідки та гасіння пожежі.

    Вже о 19:42 пожежу на площі 15 кв. м бійці локалізували, а о 20:15 – ліквідували.

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    У центрі Києва горів Бессарабський ринок
    У центрі Києва горів Бессарабський ринок
    У центрі Києва горів Бессарабський ринок
    Фото: ГУ ДСНС в м.Київ

    На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

    Причина виникнення займання встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС ринок
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