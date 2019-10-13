У Києві на вулиці влаштували масову бійку – загинув молодий хлопець (відео)



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Поліція на місці події Фото Informator

Правоохоронці намагаються дізнатися обставини трагедії

У Києві на вулиці Панельна в результаті масової бійки загинув молодий хлопець 1996 року народження.

Трагічний інцидент стався 13 жовтня близько опівночі, повідомляє «Інформатор».

За словами свідків, бійка почалася між групою людей, після чого більшість учасників конфлікту почали бити ногами лежачого на землі хлопця. Після прибуття поліції учасники бійки втекли з місця трагедії.

Співробітники поліції провели огляд тіла і опитали свідків того, що сталося. В даний момент правоохоронці намагаються дізнатися обставини трагедії у іншого учасника конфлікту.

Нагадаємо, у Крижопільському районі правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного у вбивстві людини. Зловмисник 5 років переховувався від правосуддя, використовуючи вигадані особисті дані.