В Одесі невідомі напали на агітатора



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Конфлікт стався біля агітаційного намету на вул. Миколаївська дорога

Постраждалий розповів, що до намету підійшли троє нетверезих осіб

В Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення ушкоджень агітаторові.

Про це 25 березня повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Конфлікт, в результаті якого постраждав 38-річний чоловік, який працює волонтером в агітаційному наметі одного з кандидатів у президенти, стався на вул. Миколаївська дорога.

Правоохоронцям, які прибули за викликом, чоловік розповів, що до намету підійшли троє нетверезих осіб. Після нетривалої дискусії один із незнайомців вдарив агітатора кулаком по голові, після чого компанія пішла.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі поліцейськими вживаються заходи по встановленню особи, яка причетна до вказаного правопорушення.

Нагадаємо, перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що поліція має інформацію про наміри «злодіїв в законі» прибути в Україну під час виборів - для дестабілізації ситуації в державі.