В яку суму обійшлася реконструкція манежу на Березняках і скільки було вкрадено



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Легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності на Березняках було урочисто відкрито після реконструкції 4 грудня 2019 року Фото: пресслужба мера Києва

Правоохоронці підозрюють, що на реконструкції манежу на Березняках було вкрадено 5 млн грн

Національна поліція вважає, що у 2018 році службовці комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» у змові зі споживчим товариством «Інбуд» організували схему заволодіння близько 5 млн грн бюджетних коштів, які передбачені бюджетом Києва та державним фондом регіонального розвитку на проведення робіт по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності на просп. Тичини, 18 у Дніпровському районі Києва. Про це йдеться в ухвалі Дніпровського райсуду Києва від 27 листопада.

У травні минулого року «Житлоінвестбуд-УКБ» оголосило відкриті торги на закупівлю робіт по завершенню реконструкції легкоатлетичного манежу очікуваною вартістю 215,49 млн грн.

У торгах приймали участь споживче товариство «Інбуд» та ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1». При цьому, як вважають слідчі, фактично аукціону не відбувалося, оскільки первинна та остаточна ціна пропозицій учасників не змінювалася під час аукціону, що свідчить про наявність змови між замовником та учасниками торгів. Переможцем було визначено «Інбуд», з яким комунальники у червні 2018 р. уклали договір на 215,12 млн грн. Термін виконання робіт – грудень 2018 р.

В подальшому сторони уклали три додаткові угоди, згідно з якими було змінено порядок оплати та строки виконання робіт до травня 2019 р. Спочатку фінансування на 2018 рік склало 48 млн грн, а на 2019-й – 13, 93 млн грн. Потім було визначено розмір авансу на придбання матеріалів в розмірі 14 млн грн в рамках фінансування на 2018 рік. Сторони також домовилися, що у 2018 р. за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку фінансування збільшується на 15,5 млн грн.

Крім того, «Житлоінвестбуд-УКБ» та «Інбуд» уклали договір комісії, на підставі якого СТ «Інбуд» уповноважує «Житлоінвестбуд-УКБ» закупати матеріали для проведення будівельних робіт, та оплачує винагороду за виконання робіт за виконання договору комісії.

Як встановили слідчі, після надходження матеріалів та оприбуткування їх СТ «Інбуд», після включення матеріалів до актів виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт та витрати, «Інбуд» подає ці документи замовнику для оплати за виконані будівельні роботи. У подальшому «Житлоінвестбуд-УКБ» перераховує кошти СТ «Інбуд», після чого споживче товариство оплачує вартість поставлених та комісійну винагороду КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

Суд надав слідчим доступ до банківського рахунку СТ «Інбуд», відкритого в ПАТ «Альфа-банк».

Засновниками київського СТ «Інбуд» є Михайло Бобрик, Віктор Нотевський, Микола Палієнко та директор товариства Валентин Хоменко. Віктор Нотевський є почесним консулом Республіки Болгарія у Львові. Йому також належить ПМП «Інвестбуд».

Згідно з даними системи ProZorro, у 2016-2018 рр. споживче товариство «Інбуд» виграло 5 тендерів на загальну суму 388,07 млн грн. Усі підряди «Інбуд» отримав від комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

«Житлоінвестбуд-УКБ» очолює Сергій Данилович.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром відкрили після реконструкції легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності, що на Березняках.

Джерело: Наші гроші