Від Кличка вимагають пояснень щодо руйнування нового пішохідного моста



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Нове захисне скло на оглядовій частині пішохідно-велосипедного мосту

Досі не встановлені обставини, в результаті яких виникли пошкодження моста

Депутат Київради Алла Шлапак зажадала від столичного мера Віталія Кличка пояснень щодо безпеки новозбудованого пішохідно-велосипедного переходу між парком «Хрещатий» та Володимирською гіркою.

Депутат нагадала, що проєкт будівництва мосту було затверджено розпорядженням КМДА від 20 листопада 2018 року №2100. Згідно з цим проєктом площа твердого покриття мостового переходу становить 1631 кв. м, з яких 1557 кв. м - гусасфальт, а 74 кв. м - скло.

Також Шлапак наголосила на тому, що 26 травня 2019 року, на наступний день після офіційного відкриття мостового переходу, два фрагменти скляного покриття на ньому тріснули.

У зверненні сказано, що найбільше занепокоєння викликає той факт, що досі не встановлені обставини, в результаті яких виникли такі пошкодження.

Шлапак закликала Кличка забезпечити безпеку людей, які використовують мостовий перехід. Крім того, вона просить надати інформацію про причини пошкодження скла на мосту, повідомити, чи встановлені винні особи, і назвати відповідальних за виконання будівельних робіт.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

У КМДА не виключають варіанту заміни верхнього шару склоплівки на броньоване скло.

Один із авторів проєкту мосту Андрій Миргородський назвав декілька причин, чому сиплеться скляна підлога.

Джерело: КиевVласть