Відома київська активістка і краєзнавиця вирішила йти в нардепи



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Краєзнавиця Анабелла Моріна Фото: Аннабелла Морина, Facebook

Анабелла Моріна збирає кошти на виборчу заставу

Київська активістка, краєзнавця, засновниця Громадського руху «Почайна» Анна Гончаренко, відома як Анабелла Моріна, вирішила балотуватися у Верховну Раду по 217-му виборчому округу (Оболонь) як самовисуванка. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Назвемо це соціальним експериментом. 217 виборний округ. Київ, Оболонь. Самовисуванець», - написала Моріна.

Вона коротко розповіла про свої досягнення: «За три роки з нуля (або навіть з мінуса) повернула Києву забуту річку Почайну і місце хрещення киян на Поштовій площі. Запалила ідеєю багатьох і втілила міф, який зробить наш світ яскравішим... Я з ранку до ночі і виконроб на озері, і ідеолог, і юрист за компом. І пишу, і крашу, і саджу (по-різному). Вмію все. Не боюсь, не гидую ніякою роботою заради мети. Але головне, вмію: вірити-робити-запалювати».

Моріна зазначила, що хоче «запалити новий парламент особливим вогнем і випалити з нього нечисть, яка так чи інакше, але обов'язково туди потрапить».

Крім того, за її словами, «останні дні-тижні показали, що битися доведеться ще довго і боляче». «Тому мені потрібен щит, щоб продовжити розпочату справу вже на іншому рівні. Відроджувати нашу історію, сиву давнину, повертати, реанімувати природу. Творити світ таким, щоб хотілося в ньому жити, а не виживати. І пишатися нашою Україною», - пояснила вона своє прагнення стати народним депутатом.

Але у неї немає суми на виборчу заставу – 41,73 тис. гривень.

Тому Моріна відкрила номер рахунку, аби перерахувати туди, хто скільки може.

«Приватбанк. 4149 6293 1084 5078 (Гончаренко Анна Володимирівна). Кидайте скільки можете. Можуть всі, з різних міст! І 100 гривень краще, ніж просто лайк! У призначенні платежу вказуйте «Ключ для дракона», - вказала вона.

Якщо необхідна сума буде зібрана до вечора 19 червня, то Моріна подасть до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у народні депутати.

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