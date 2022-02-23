Захист Києва. Кличко провів термінову зустріч з Порошенком і Турчиновим

Перед зверненням до киян мер міста радився з п'ятим президентом та екссекретарем РНБО

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко зустрівся з лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та екссекретарем РНБО України, керівником центрального штабу «Євросолідарності» Олександром Турчиновим. Політики провели консультації, які, ймовірно, стосувалися підготовки столиці до запровадження надзвичайного стану.

Кореспондент «Обозревателя» став свідком приїзду Петра Порошенка та Олександра Турчинова в Київську міську адміністрацію у середу після обіду.

За даними джерел, Порошенко пробув в кабінеті Кличка понад годину.

Згодом Віталій Кличко виступив зі зверненням до киян. Очільник міста заявив: поки що комендантську годину запроваджувати у Києві не будуть.

Також мер Кличко додав, що міська влада на постійному зв’язку з начальниками регіонального управління Сил Територіальної оборони ЗСУ та командувачем сил Тероборони.

Тим часом ввечері 23 лютого Зеленський зустрічається з великим бізнесом: хто приїхав на Банкову.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні. В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

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