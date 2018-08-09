Жінка повісилась після сварки з хлопцем: у неї в руках знайшли плюшевого ведмедика



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Жінка перебувала в нетверезому стані

У середу, 8 серпня, в Києві на вулиці Генерала Наумова, 19 виявили труп жінки. Вона повісилася на сходовому марші пожежної драбини.

Інцидент трапився близько 20:00.

За словами місцевих жителів, жінка прийшла до молодого хлопця, який проживає в цьому будинку. Вона перебувала в нетверезому стані. Сусіди кажуть, що чули скандал пари. Після чого дівчина вийшла на вулицю. Через деякий час очевидці виявили тіло жінки, що висить між сходовими прольотами першого і другого поверху. На місце прибули медики, проте їм залишалося тільки констатувати смерть.

Жінка 1987 року народження повісилася на ремінці від сумки, а в руках у неї був її улюблений плюшевий ведмедик. Що конкретно стало причиною такого вчинку - невідомо. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, у Сумах 12-річний хлопчик був знайдений удома з мотузкою на шиї в стані клінічної смерті.

Джерело: Інформатор