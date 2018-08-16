ЗМІ: Метро на Виноградар будуватиме компанія з Росії?



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Одним з учасників тендеру є російська компанія «Індербудтонель», твердять ЗМІ

Минулого тижня ЗМІ повідомили про трьох учасників тендеру на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії столичного метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Із системи публічних держзакупівель «Прозорро» стало відомо, що в конкурсі візьмуть участь три компанії. Свої пропозиції подали компанії «Індербудтонель», «Київметробуд» і «Будівельна компанія» Адамант (на сьогодні вже вибула з процесу), пише «Обозреватель».

Користувачів соціальних мереж обурив той факт, що за однією з компаній, зокрема - «Індербудтонель», стоїть бізнесмен Володимир Петрук. Він же голова правління російської будівельної асоціації «Інтербудмонтаж», яка може бути близькою до кремлівських чиновників, враховуючи підряди, які виграє компанія.

Сам Петрук не приховує, що має широкі інтереси в будівельній галузі РФ.

«Ми прийшли на російський ринок в 1996 році і маємо великий досвід роботи в північних регіонах Росії. Наприклад, в 90-і роки ми побудували першу скляну будівлю на крайній півночі в Ханти-Мансійському автономному окрузі, яка експлуатується дотепер», - повідомляв він російському виданню «Комсомольская правда» в минулому році.

Бізнесмен також фігурує в будівельних скандалах в Україні. Раніше його компанія вигравала тендери без конкуренції на різні підряди в столиці. Один з епізодів навів український письменник Дмитро Вовнянко.

Блогери вважають, що на цей факт повинен звернути увагу мер Києва Віталій Кличко.

Петрук також має досвід будівництва метро в Росії. Як відомо, подібні підряди часто отримують близькі до кремлівської влади бізнесмени.

Користувачі мережі також висловили думку, що фірма зможе перемогти на тендері, так як економічні чинники для неї будуть не на першому місці.

Відомі українські блогери також обурилися тим, що бізнесмен під час війни між Україною і РФ давав інтерв'ю виданням з яскраво-вираженою антиукраїнської позицією.

Деякі активісти вважають, що за допомогою Петрука РФ може дізнатися важливі дані про стратегічну українську інфраструктуру.

Нагадаємо, траса ділянки буде проходити по території Шевченківського і Подільського районів Києва. Комплекс об'єктів на території електродепо планується розмістити в Подільському районі.

Передбачається будівництво двох станцій метро – «Мостицька» і «Проспект Правди», а також відгалуження в бік майбутньої станції «Виноградар».

Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених програмою економічного і соціального розвитку Києва.