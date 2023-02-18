Головна Київ Публікації
search button user button menu button

В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа
Міський голова повідомив, що горіло одноповерхове металеве приміщення
фото: Віталій Кличко/Telegram

Язики полум'я помітно за декілька десятків кілометрів

Удень 18 лютого у Солом’янському районі спалахнула пожежа на складському приміщенні. На місці події працюють рятувальники. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Солом'янському районі столиці горить складське приміщення. Підрозділи ДСНС та КАРС («Київська служба порятунку», – ред.) виїхали на місце», – написав він.

У місцевих пабліках очевидці опублікували кадри пожежі. На відео та фото видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Язики полум'я помітно за декілька десятків кілометрів.

О 17:40 міський голова повідомив, що горіло одноповерхове металеве приміщення. На щастя, потерпілих немає.

«У Солом‘янському районі горить одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу. Пожежа на площі 100 м кв. Ранг пожежі – 1. Потерпілих не виявили. Пожежу локалізували», – зауважив Кличко.

Нагадаємо, пожежа забрала життя двох дітлахів на Житомирщині. 

Теги: пожежа Віталій Кличко рятувальники Щастя відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загорання виникло на балконі шостого поверху з розповсюдженням на верхні поверхи
Під Києвом сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці (фото, відео)
6 лютого, 07:30
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
Окупанти атакували «Шахедами» Хмельниччину: виникла пожежа
10 лютого, 08:12
Пустощі із сірниками: пожежа забрала життя двох дітлахів на Житомирщині
Пустощі із сірниками: пожежа забрала життя двох дітлахів на Житомирщині
16 лютого, 01:52

Публікації

В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа
В одному з районів Києва спалахнула масштабна пожежа
«У Києві війни не буде!» Як забудовники переконали уряд
«У Києві війни не буде!» Як забудовники переконали уряд
«Фінальний розпродаж» в Окружному адмінсуді. На кону – Біличанський ліс
«Фінальний розпродаж» в Окружному адмінсуді. На кону – Біличанський ліс
Катастрофа у Броварах. Деталі, версії і пам’ять про жертв
Катастрофа у Броварах. Деталі, версії і пам’ять про жертв
Драма на руїнах. Жителі зруйнованого будинку на Жилянській оголосили війну
Драма на руїнах. Жителі зруйнованого будинку на Жилянській оголосили війну
Депушкінізація своїми руками. Як законно зносити пам’ятники російським ідолам
Депушкінізація своїми руками. Як законно зносити пам’ятники російським ідолам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Ракетна атака: у Хмельницькому пролунали вибухи
33K
Винищувачі для України. Польща знайшла альтернативу F-16
31K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
11K
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
9530
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
9427
Сьогодні – перша поминальна батьківська субота 2023 року. Що слід робити

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту