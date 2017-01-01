На Подолі поліцейські носили на руках автомобіль порушника

У Києві ще один «герой парковки» заблокував рух трамваїв

На столичному подолі водій покинув власний автомобіль практично на трамвайній колії, чим заблокував рух громадського транспорту. Про це інформує паблік «Київ. Оперативний», повідомляє «Главком». Поліцейські викликали евакуатор, але він затримувався в дорозі. Правоохоронці вирішили самотужки переставити автівку. За цей час