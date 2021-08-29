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    29 серпня – Горіховий Спас 2021: красиві листівки, привітання та вірші

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    Усі віряни відзначають сьогодні Горіховий спас - 29 серпня – Горіховий Спас 2021: красиві листівки, привітання та вірші
    Усі віряни відзначають сьогодні Горіховий спас
    Фото з відкритих джерел

    У народі цей день також називають Третім або Хлібним Спасом

    Горіховий Спас у 2021 році відзначається 29 серпня.

    Офіційна церковна назва свята – Перенесення з едесси в Константинополь Нерукотворенного Образа (Рушника) Господа Ісуса Христа. У народі цей день також називають Третім або Хлібним Спасом.

    Назва «Горіховий» свято отримав за те, що в цей день починався збір урожаю горіхів. Спасом на полотнах його іменували тому, що 29 серпня було прийнято торгувати полотнами і полотнами. Назва «Хлібний» він отримав за те, що в цей час закінчувалася прибирання хліба.

    В Горіховий Спас у храмах відбуваються богослужіння. Парафіяни освячують горіхи, мед, фрукти, хліб.

    «Главком» підібрав найбільш красиві привітання та листівки на Горіховий Спас у 2021 році.

    Поздоровлення в прозі

    У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

    ***

    Хлібний спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситної. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

    ***

    Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе силу й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров'я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

    ***

    Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в життя та Божої благодаті. Хай душа твоя завжди знаходить спасіння у милосерді, нехай твій шлях життя буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби з горіхового гаю.

    ***

    Вітаємо Вас, з таким великим святом на честь Нерукотворного Образу Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай Ваш дім буде наповнений любов'ю і сміхом. Нехай дари землі і неба будуть Вам втіхою. З врожайним влітку, з Третім Спасом!

    ***

    Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе, і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від усієї душі вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті.

    ***

    Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тобі здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Бог тобі здоров'я, благополуччя і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

    Красиві листівки з поздоровленнями

    bestgif.su__ph_64_2_867321613
    bestgif.su__ph_64_2_867321613

    bestgif.su__ph_64_2_206310386
    bestgif.su__ph_64_2_206310386

    bestgif.su__ph_64_2_196872813
    bestgif.su__ph_64_2_196872813

    bestgif.su__ph_64_2_263567747
    bestgif.su__ph_64_2_263567747

    Поздоровлення у віршах

    Нехай подарує цей Спас
    Любов, достаток і успіх,
    Господь пошле нехай для вас,
    міцне Здоров'я на додачу!

    Нехай Горіховий Спас прийде
    З затишком, миром і добром,
    Веселощі, радість принесе,
    Серця наповнивши чарами!

    ***

    Бажаю клацати, як горішки,
    Всі випробування долі.
    Бажаю в щоденному поспіху
    Не забувати свої мрії.

    Бажаю багатий урожай
    Зібрати зі своїх добрих справ,
    Усмішок, дружніх обіймів,
    Адже Горіховий Спас приспел.

    ***

    Волоські Горіхи, Оболонка, Гайка, Браун, Закуска, Смачний

    Вітаю з Горіховим Спасом,
    Нехай буде ваше життя кращим,
    Щоб бажання виконувалися всі,
    І мрії в дійсність втілювалися.

    Щоб здоров'я не підводило,
    Осяяли вас милими усмішками,
    Щоб гармонія в будинку жила,
    Завжди вистачало добра і тепла.

    ***

    У день Горіхового Спаса
    Я бажаю благодаті,
    І нехай в житті з кожною годиною
    Наростають гори щастя!

    І Спаситель, невпинно,
    Буде зберігати від горя,
    І удача океаном
    Розіллється перед тобою!

    ***

    Хліб, Харчування, Запечений, Ремісницький Хліб

    Вітаю з Горіховим спасом,
    Поповнюйте швидше запаси.
    Хліб той або горіх – збирай,
    І Господні дари восхваляй.

    Ти полотна прикупив, полотна.
    Та іншими, не скупися, дай тепла.
    Славне свято добра і достатку.
    Нехай же буде господарство в порядку.

    ***

    Відлітають ластівки,
    Покидають нас,
    І прийшов горіховий,
    Третій самий Врятував.

    Короваї нові
    Подавай на стіл,
    Зустрінемо осінь ласкаво,
    Врятував не дарма прийшов!

    ***

    Волоські Горіхи, Горішки, Микола, Прихід, Різдво

    Третій Спас вже у нас,
    Вітаємо всіх людей.
    Він здоров'я нам припас,
    Безліч добрих вістей.

    Дай Бог міцного здоров'я,
    Жити в добрі всім, і з любов'ю.
    Щоб цінували всі один одного,
    Тоді нам не страшна хуртовина.

    Теги: свята
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    29 серпня – Горіховий Спас 2021: красиві листівки, привітання та вірші