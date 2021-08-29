29 серпня – Горіховий Спас 2021: красиві листівки, привітання та вірші

У народі цей день також називають Третім або Хлібним Спасом

Горіховий Спас у 2021 році відзначається 29 серпня.

Офіційна церковна назва свята – Перенесення з едесси в Константинополь Нерукотворенного Образа (Рушника) Господа Ісуса Христа. У народі цей день також називають Третім або Хлібним Спасом.

Назва «Горіховий» свято отримав за те, що в цей день починався збір урожаю горіхів. Спасом на полотнах його іменували тому, що 29 серпня було прийнято торгувати полотнами і полотнами. Назва «Хлібний» він отримав за те, що в цей час закінчувалася прибирання хліба.

В Горіховий Спас у храмах відбуваються богослужіння. Парафіяни освячують горіхи, мед, фрукти, хліб.

« Главком » підібрав найбільш красиві привітання та листівки на Горіховий Спас у 2021 році.

Поздоровлення в прозі

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

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Хлібний спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситної. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе силу й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров'я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в життя та Божої благодаті. Хай душа твоя завжди знаходить спасіння у милосерді, нехай твій шлях життя буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби з горіхового гаю.

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Вітаємо Вас, з таким великим святом на честь Нерукотворного Образу Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай Ваш дім буде наповнений любов'ю і сміхом. Нехай дари землі і неба будуть Вам втіхою. З врожайним влітку, з Третім Спасом!

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Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе, і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від усієї душі вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті.

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Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тобі здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Бог тобі здоров'я, благополуччя і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

Красиві листівки з поздоровленнями

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Поздоровлення у віршах

Нехай подарує цей Спас

Любов, достаток і успіх,

Господь пошле нехай для вас,

міцне Здоров'я на додачу!

Нехай Горіховий Спас прийде

З затишком, миром і добром,

Веселощі, радість принесе,

Серця наповнивши чарами!

***

Бажаю клацати, як горішки,

Всі випробування долі.

Бажаю в щоденному поспіху

Не забувати свої мрії.

Бажаю багатий урожай

Зібрати зі своїх добрих справ,

Усмішок, дружніх обіймів,

Адже Горіховий Спас приспел.

***

Вітаю з Горіховим Спасом,

Нехай буде ваше життя кращим,

Щоб бажання виконувалися всі,

І мрії в дійсність втілювалися.

Щоб здоров'я не підводило,

Осяяли вас милими усмішками,

Щоб гармонія в будинку жила,

Завжди вистачало добра і тепла.

***

У день Горіхового Спаса

Я бажаю благодаті,

І нехай в житті з кожною годиною

Наростають гори щастя!

І Спаситель, невпинно,

Буде зберігати від горя,

І удача океаном

Розіллється перед тобою!

***

Вітаю з Горіховим спасом,

Поповнюйте швидше запаси.

Хліб той або горіх – збирай,

І Господні дари восхваляй.

Ти полотна прикупив, полотна.

Та іншими, не скупися, дай тепла.

Славне свято добра і достатку.

Нехай же буде господарство в порядку.

***

Відлітають ластівки,

Покидають нас,

І прийшов горіховий,

Третій самий Врятував.

Короваї нові

Подавай на стіл,

Зустрінемо осінь ласкаво,

Врятував не дарма прийшов!

***

Третій Спас вже у нас,

Вітаємо всіх людей.

Він здоров'я нам припас,

Безліч добрих вістей.