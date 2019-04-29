Білугу, яка шкодила кораблям в Норвегії, ймовірно, тренували російські ВМС, - ЗМІ



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За даними видання The Guardian, ссавця могли натренувати шкодити кораблям, в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій

Білугу, яку побачили в Баренцевому морі наприкінці квітня, найімовірніше, тренували російські ВМС, вважають норвезькі експерти.

Ссавця могли натренувати шкодити кораблям, в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій, повідомляє «Голос Америки» із посиланням на The Guardian.

Inside the harness, which has now been removed from the whale, were the words “Equipment of St. Petersburg”. https://t.co/umTPIwU0s4 — The Guardian (@guardian) 29 апреля 2019 г.

Увагу норвезьких рибалок привернула незвична поведінка білуги, яка намагалась зірвати канати та мотузки з бортів човнів, а також те, що на білузі була чорна упряж, що може служити для закріплення устаткування, повідомляє The Guardian. Білуга була миролюбною - вона звикла до присутності людей, зауважили рибалки.

Упряж, яка може служити для закріплення камери, або, навіть, зброї, вилучили. З внутрішнього боку на ній був напис «Устаткування Санкт-Петербурга».

«Якщо цей кит походить з Росії – є вагомі причини вважати, що не російські вчені, а, скоріше, військово-морські сили це роблять», - заявив Мартин Буїв з Норвезького інституту морських досліджень в коментарі місцевому телебаченню NRK.

Одун Рікардсон, професор морської біології Норвезького арктичного університету погоджується: «Нам відомо, що Росія тримає в неволі одомашнених китів і що, деяких з них, очевидно, відпустили. Вони часто пливуть до човнів». Рікардсен повідомляє, що спілкувався з російськими колегами, і вони запевнили його, що не знають про відповідні наукові проекти. «Вони говорять, що, найімовірніше, це російські ВМС у Мурманську», - додав він.