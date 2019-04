Білугу, яка шкодила кораблям в Норвегії, ймовірно, тренували російські ВМС, - ЗМІ

За даними видання The Guardian, ссавця могли натренувати шкодити кораблям, в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій

Білугу, яку побачили в Баренцевому морі наприкінці квітня, найімовірніше, тренували російські ВМС, вважають норвезькі експерти.

Ссавця могли натренувати шкодити кораблям, в рамках програми використання морських ссавців для військових операцій, повідомляє «Голос Америки» із посиланням на The Guardian.

Inside the harness, which has now been removed from the whale, were the words “Equipment of St. Petersburg”. https://t.co/umTPIwU0s4