Бійці з Вінниччини відбили у ворога нові трофеї

Українські воїни добряче дають ворогові по зубах

59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, що дислокується на Вінниччині, відбила у ворога новенькі БМП-3 та «Тигр». За інформацією пресслужби, нині військовослужбовці дають жорсткий опір ворогу, завдаючи йому втрат і відбиваючи ворожу техніку.

«Тримаємо під контролем нашу ділянку фронту та не даємо окупанту просуватися далі, завдаючи йому значних втрат. Як людських, так і матеріальних. Беремо полонених, знищуємо ворожу техніку. А відтепер маємо гарні трофеї – майже новенькі БМП-3 та «Тигр», на якому орки везли в Україну «руській мир». Російські вояки опинились в українській землі, а їхні машини - в українській армії. Продовжуємо поповнювати нашу землю добривами, а ЗСУ – технікою та боєприпасами. Все буде Україна!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.