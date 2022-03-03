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    Бійці з Вінниччини відбили у ворога нові трофеї

    Бійці з Вінниччини обзавелися новенькими БМП-3 та &laquo;Тигром&raquo; - Бійці з Вінниччини відбили у ворога нові трофеї

    Бійці з Вінниччини обзавелися новенькими БМП-3 та «Тигром»

    фото з відкритих джерел

    Українські воїни добряче дають ворогові по зубах

    59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка, що дислокується на Вінниччині, відбила у ворога новенькі БМП-3 та «Тигр». За інформацією пресслужби, нині військовослужбовці дають жорсткий опір ворогу, завдаючи йому втрат і відбиваючи ворожу техніку.

    «Тримаємо під контролем нашу ділянку фронту та не даємо окупанту просуватися далі, завдаючи йому значних втрат. Як людських, так і матеріальних. Беремо полонених, знищуємо ворожу техніку. А відтепер маємо гарні трофеї – майже новенькі БМП-3 та «Тигр», на якому орки везли в Україну «руській мир». Російські вояки опинились в українській землі, а їхні машини - в українській армії. Продовжуємо поповнювати нашу землю добривами, а ЗСУ – технікою та боєприпасами. Все буде Україна!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

    Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

    Теги: ЗСУ армія війна Україна
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    Бійці з Вінниччини відбили у ворога нові трофеї