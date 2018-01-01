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    Блогер анонсував гучний скандал в прямому ефірі News One

    Дурнєв розповів, коли й де буде обговорюватися «дуже серйозний компромат» на Мураєва
    Скандальний український блогер Олексій Дурнєв анонсує скандал в прямому ефірі на телеканалі NewsOne в рамках телепроекту «Український формат». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. «Хлопці, всупереч розхожій думці, що канал Newsone знаходиться на ручному управлінні Євгена Мураєва сьогодні в ефірі їх головного шоу
    • Сьогодні, 15:58
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    Скандальний блогер Олексій Дурнєв зробив цікавий анонс&nbsp;
    Скандальний блогер Олексій Дурнєв зробив цікавий анонс 

    Дурнєв розповів, коли й де буде обговорюватися «дуже серйозний компромат» на Мураєва

    Скандальний український блогер Олексій Дурнєв анонсує скандал в прямому ефірі на телеканалі NewsOne в рамках телепроекту «Український формат».

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Хлопці, всупереч розхожій думці, що канал Newsone знаходиться на ручному управлінні Євгена Мураєва сьогодні в ефірі їх головного шоу «Український формат» понад чверть ефіру буде обговорюватися дуже серйозний компромат на цю людину», - повідомив Дурнев.

    За його словами, цей факт можна розцінювати як «великий крок назустріч свободі слова».

    «І подвійно приємно, що саме на цьому каналі. Сьогодні о 20:00», - нагадав він.

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