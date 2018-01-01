Блогер анонсував гучний скандал в прямому ефірі News One
- Сьогодні, 15:58
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Скандальний блогер Олексій Дурнєв зробив цікавий анонс
Дурнєв розповів, коли й де буде обговорюватися «дуже серйозний компромат» на Мураєва
Скандальний український блогер Олексій Дурнєв анонсує скандал в прямому ефірі на телеканалі NewsOne в рамках телепроекту «Український формат».
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«Хлопці, всупереч розхожій думці, що канал Newsone знаходиться на ручному управлінні Євгена Мураєва сьогодні в ефірі їх головного шоу «Український формат» понад чверть ефіру буде обговорюватися дуже серйозний компромат на цю людину», - повідомив Дурнев.
За його словами, цей факт можна розцінювати як «великий крок назустріч свободі слова».
«І подвійно приємно, що саме на цьому каналі. Сьогодні о 20:00», - нагадав він.