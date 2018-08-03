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    Бойовики з початку ООС стали менше обстрілювати мирне населення Донбасу

    • Розсилка
    <span>Сергій Наєв</span> - Бойовики з початку ООС стали менше обстрілювати мирне населення Донбасу
    Фото: mil.gov.ua
    Сергій Наєв

    З початку ООС бойовики посилили діяльність ДРГ

    Бойовики на Донбасі з початку введення операції Об'єднаних сил на Донбасі зменшили кількість обстрілів українських позицій.  

    Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю «Тиждень.ua».

    За його словами, бойовики, дізнавшись про переформатування антитерористичної операції в операцію Об'єднаних сил, активізували пропаганду на окупованій території Донбасу.

    «Переважно це стосувалося активізації заходів інформаційно-психологічного впливу як на населення тимчасово окупованих територій та України, так і на світову спільноту. Головною метою дій противника є дискредитація не тільки командування ОС або військових і правоохоронців, які залучені до операції, а й державного керівництва та політики реінтеграції тимчасово окупованих територій», - сказав Наєв.

    Він також зауважив, що Об'єднані сили фіксували активізацію роботи диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) бойовиків біля лінії розмежування. І головним завданням ООС є саме завершення російської агресії проти України.

    «Водночас слід зазначити, що кількість обстрілів наших позицій зменшилася. Ворог зрозумів, що ми даватимемо сувору відсіч будь-яким його провокаціям, особливо тим, що пов’язані з обстрілами мирних населених пунктів і КПВВ на лінії зіткнення, від чого страждають передусім мешканці міст і селищ Донбасу», - зазначив командувач.

    КПВВ міст Сергій Наєв
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