Центр Шабуніна б'є на сполох. Законопроект Порошенка про незаконне збагачення є небезпечним



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Законопроект президента, як зауважили в Центрі протидії корупції, погіршує формулювання злочину незаконного збагачення

«З таким формулюванням неможливо буде притягти чиновників до відповідальності за набуття майна, яке не пояснюється їхніми офіційними доходами», - підкреслили в Центрі протидії корупції

У Центрі протидії корупції заявили, що законопроект, запропонований президентом щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, - «гірший, ніж норма про незаконне збагачення, запроваджена 2011 року за часів Віктора Януковича».

Про це говориться у заяві ЦПК, опублікованій 28 лютого.

«Порошенко пропонує наступну редакцію: «Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи прийняття пропозицій, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів у будь-який інший спосіб». За такого формулювання, незаконне збагачення неможливо буде довести в суді. Для притягнення чиновників до відповідальності за необгрунтовані статки слідству потрібно буде доводити, що такий чиновник не отримував хабарі або не зловживав владою чи службовим становищем. Простіше кажучи, прокурор буде зобов’язаний надати суду окремі докази, які підтверджують невинуватість чиновника у двох злочинах (зловживання та хабар), а вже потім мова може йти про незаконне збагачення», - зазначили в ЦПК.

Повідомляється, що абсурдність президентського законопроекту фактично означає, що слідство має проводити окремі слідчі дії, щоб спростувати ці два злочини. Але таких повноважень не передбачає Кримінальний процесуальний кодекс (КПК).

«З таким формулюванням неможливо буде притягти чиновників до відповідальності за набуття майна, яке не пояснюється їхніми офіційними доходами», - підкреслили в Центрі протидії корупції.

«Законопроект президента погіршує формулювання злочину незаконного збагачення, запроваджене за часів Януковича 2011 року. Саме тоді вперше прийняли цю статтю, але прописали її таким чином, щоб унеможливити покарання за незаконне збагачення. Тоді під незаконним збагаченням розумілося отримання неправомірної вигоди. Проте, якщо раніше для покарання чиновника за незаконні статки необхідно було довести отримання хабаря, то зараз Порошенко пропонує довести, що чиновник не отримував хабар та не зловживав своєю посадою», - підкреслюється у повідомленні.

У Центрі протидії корупції зауважили, що повторна криміналізація незаконного збагачення також не дозволить притягти до відповідальності 65 осіб, щодо яких наразі є відповідні провадження у Національному антикорупційному бюро. Ці справи в будь-якому разі будуть закриті, а докази - знищені.

«Амністію також отримали чиновники, які незаконно збагачувалися після Революції Гідності. Оскільки кримінальний закон, який посилює відповідальність, не може мати зворотної сили в часі, чиновники із свіжо набутими корупційними статками у будь-якому разі залишаються непокараними», - додали в ЦПК.

Нагадаємо, Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного Суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Президент Петро Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.