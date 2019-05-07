Декілька груп російських снайперів прибули на Донбас, - військова розвідка



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У ході підготовки снайперів використовуються дослідницькі зразки великокаліберних снайперських гвинтівок та переобладнані протитанкові рушниці

Російське окупаційне командування продовжує провокувати загострення обстановки, особлива увага приділяється застосуванню снайперських підрозділів для завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Під керівництвом прибулих з РФ інструкторів з 3 травня ц.р. проходять навчальні збори зі снайперами з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. У ході підготовки снайперів використовуються дослідницькі зразки великокаліберних снайперських гвинтівок та переобладнані протитанкові рушниці», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Крім того, за повідомленням ГУР МО, з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів однієї з російських приватних військових компаній для виконання «особливих» завдань на лінії зіткнення.

За даними розвідки, поряд з завданням втрат особовому складу Об’єднаних сил діяльність найманців спрямована на провокування загострення обстановки шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню.

Як повідомлялось, на Донбасі місцеві бойовики намагаються уникнути отримання громадянства РФ. За даними військової розвідки, місцеві бояться позбавлення права вільного виїзду на підконтрольну Україні територію та намагаються уникнути відправки на передову «захищати інтереси Росії».

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.