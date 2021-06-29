Депутат Тищенко записує свою нерухомість на підставну особу? Журналісти розслідували схему

Родина Сітаків стала вішалкою, на яку хитрий депутат вішає свої коштовні маєтки та квартири

Журналісти виявили незадекларований елітний маєток народного депутата Миколи Тищенка, який він, як стверджується, записав на підставну особу. Також, за інформацією ЗМІ, нардеп має інші об'єкти: елітну квартиру та частини бізнесу, що оформлені на членів родини на прізвище Сітак.

Як розповіли журналісти Bihus.info, елітний заміський будинок Миколи Тищенка оформлений на членів сім'ї – Людмилу Сітак. Її син – Віталій Сітак, власник квартири в Києві, де проживає нардеп. Брат Віталія Сітака – парламентський помічник Миколи Тищенка, а також співвласник ресторану «Рішельє», який входить до групи ресторанів Тищенка. Сам Віталій Сітак – співвласник скандального ресторану «Велюр».

У декларації Миколи Тищенка вищевказаного будинку немає. Там є два автомобілі Mercedes-Benz - його та дружини, багато дорогих прикрас, сумочки та годинник. У дружини – ділянка землі та салон краси.

Як стверджує Тищенко, він прописаний у квартирі батьків на Оболоні. Але проживає з сім'єю в ЖК «Печерський», куди його пустив пожити Віталій Сітак. Тільки фотографії цієї квартири почали з'являтися в соцмережах Тищенко з того моменту, як там почали робити ремонт.

Журналісти вказують, що фотографії заміського будинку у Миколи Тищенка з'являються в Instagram з 2016 року. Також цей будинок є на фотографіях його дружини.

Знаходиться будинок нардепа недалеко від Жулян, на вулиці Ужгородській. Вартість цього заміського будинку – близько 7 мільйонів. На запитання журналістів про цей будинок, Тищенко заявив, що він вільна людина і їздить в гості туди, куди хоче.

Журналісти також з'ясували інформацію про схеми «розпилу» мільярдів гривень бюджетних коштів, до якої, як виявилося, може мати причетність сім'я Тищенків.

Як відомо, Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали.

Наприклад, у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги гароду» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Згодом майстер спорту з дзюдо, нардеп Микола Тищенко прокоментував сутичку у Верховній Раді з Іллею Кивою, оцінивши свого суперника як безперспективного в цьому виді спорту.