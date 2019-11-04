Депутата від «Слуги народу» викрили у співпраці з кумом Путіна (фото)



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Фото Качури з символікою «Українського вибору» було на сайті медведчуківської організації

Олександр Качура в певний час навіть був керівником «Українського вибору»

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») розповіла, що депутат «Слуги народу» Олександр Качура співпрацював із Віктором Медведчуком.

Про це говориться на сайті Чорновол.

«Кого Зе набрав? Як не копнеш – вилазить українофобське чмо зі злодійськими замашками», - написала політик.

«Поцікавилася адвокатом Зеленського – депутатом «Слуги народу» Качурою Олександром Анатолійовичем, який погрожує кинути за грати депутата «ЄС» Софію Федину. Це за його заявою на-сто-відсотків-свій Рябошапка почав кримінальне переслідування. Відразу знайшла фотодоказ, що він «медведчуківське» г… Його фото з символікою «Українського вибору» було на сайті медведчуківської організації. Зараз фото видалили, але воно залишилось в скрінах в твітері. Під фото написано, що Олександр Качура – лідер Солом’янської організації «Український вибір», - повідомила Чорновол.

«Якщо хтось гадає, що це можна підробити, може зайти в бази реєстрації підприємств. Олександр Качур в певний час навіть був керівником «Українського вибору». Перед ним був сам Медведчук, після нього також сам Медведчук. А тепер зауважте, коли він був замість Медведчука. Під час Майдану!!!» - підкреслила Чорновол.

«І це не реванш? Антимайданівець садить Майданівку… Але це ще не все. Якщо дивитися на бізнес-зв’язки Олександра Качури в реєстрах підприємств, то легко прослідкувати, що саме він займався юридичним супроводом «походу» українофоба і збоченця Анатолія Шарія на вибори у Верховну Раду. Пам’ятаєте, раптово виявилося, що Партія Шарія (щойно створений проект Портнова для потреб Зеленського) вже три роки, як формально існує. Цим займався особисто Олександр Качура. Отже, це зелене медведчуківське г… ще й батько партії Шарія», - зазначила колишня депутатка.

«Ну і нарешті, – це звичайний злодюжка, який в часи війни займався мінімізацією сплати податків в державний бюджет. На верхньому скріні з реєстрів підприємств видно, що Качура бенефеціар Інформаційного Агентства «Українська позиція» А це посилання ухвали суду https://opendatabot.ua/court/81060295-ad0bc7c9bcd30fa07a40b419f048bca6. Це підприємство – фігурант кримінальної справи з відмивання коштів – «незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку». До речі, ухвали 2018 – початку 2019 року. В цей час Качура активно фінансує виборчу кампанію Зеленського. Зараз ці кримінальні справи закриті. Так що, на-сто-відсотків-свій Рябошапка взагалі-то не Федину повинен переслідувати, а Качуру», - додала Чорновол.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань депутатки Верховної Ради Софії Федини від фракції «Європейська солідарність» і волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти із захисниками «навіть не всі сєпари дозволяли».

«Хтось думає, що він безсмертний», - сказала, зокрема, Федина.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.