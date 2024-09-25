«Динамо» – «Лаціо»: де і коли дивитись перший матч киян у Лізі Європи

«Динамівці» зіграють на німецькому стадіоні «Фолькспаркштадіон» у Гамбурзі

Київське «Динамо» 25 вересня розпочинає новий єврокубковий сезон у Лізі Європи. Перший матч «біло-сині» зіграють проти римського «Лаціо». Інформацію про матч можна дізнатись на офіційному сайті УЄФА.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для «біло-синіх» поєдинок відбудеться на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у Лізі Європи в нинішньому сезоні, як і в Лізі Чемпіонів діятиме новий формат змагань. Участь братимуть 36 команд, вони зіграють із вісьмома різними суперниками, а результати вираховуватимуться із загальної турнірної таблиці. Таким чином, вісім команд, які займуть перші місця, вийдуть напряму у наступний раунд. Ще 16 команд зіграють між собою в раунді плей-оф. Решта команд закінчать виступи в єврокубку.

Де дивитися матч «Динамо» – «Лаціо»

В Україні поєдинок «Динамо» – «Лаціо» у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу «Динамо» – «Лаціо» буде доступна на сайті ТСН.

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього поєдинку італійський клуб. На перемогу римлян приймаються ставки з коефіцієнтом 2,10. Нічия – 3,70. Виграш підопічних Олександра Шовковського – 3,90.

Нагадаємо, раніше ще один представник України у єфрокубках почав свій шлях. Донецький «Шахтар» розпочав виступ у першому турі Ліги чемпіонів. «Гірники» зіграли внічию з «Болоньєю» – 0:0.

Стало відомо, що український півзахисник Руслан Малиновський отримав дуже серйозну травму в матчі 5-го туру італійської Серії А з «Венецією».

Також нагадаємо, що збірна України з футзалу стартувала з перемоги в плей-оф чемпіонату світу 2024. «Синьо-жовті» переграли Нідерланди з рахунком 3-1.