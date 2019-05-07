Двоє херсонських рибалок, утримуваних в окупованому Криму з вересня, звільнені



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Фото: Радіо Свобода

Наразі вони прямують додому на Херсонщину до своїх рідних

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками розмови з російською колегою Тетяною Москальковою повідомила про те, що двоє херсонських рибалок, яких утримували в окупованому Криму з вересня 2018 року, звільнені та прямують додому. Про це Денісова написала у у Facebook.

«Щойно телефоном розмовляла з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що у рамках наших із нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму два херсонські рибалки - Руслан Кондратюк та Андрій Морозов», - зазначила омбудсмен.

Вона нагадала, що рибалок затримали у вересні 2018 року прикордонники ФСБ РФ під час швартування моторного човна через поломку мотора на кримському березі озера Сиваш.

«Наразі вони прямують додому на Херсонщину до своїх рідних», - додала український омбудсмен.

Як повідомлялося, 10 вересня 2018 року російські прикордонники затримали двох громадян України - рибалок, що пришвартувалися на моторному човні біля берегової лінії озера Сиваш у районі села Стефанівки Джанкойського району. Рибалки - жителі села Стрілецького Херсонської області.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що рибалки потрапили на територію окупованого Росією Криму через проблеми з двигуном човна.