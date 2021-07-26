Дзюбі – 90. Українці згадують великого інтелектуала (фото)

Іван Дзюба був інтелектуальним лідером і прапором шістдесятницького руху

26 липня виповнилося б 90 років члену Ініціативної групи «Першого грудня», українському літературознавцю, літературному критику, громадському діячеві, дисиденту радянських часів Іванові Дзюбі.

Він був інтелектуальним лідером і прапором шістдесятницького руху. Найвідоміша праця Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» вийшла багатьма мовами. Але, опинившись за ґратами, він написав покаянну заяву і Дзюбі дозволили жити на волі за умови, що він стане оспівувати «літератури народів СРСР».

В роки незалежності Іван Дзюба був головним редактором журналу «Сучасність», міністром культури України (1992-1994), академіком-секретарем Відділення літератури, мови і мистецтвознавства НАН України (1996-2004), головою Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка (1999-2005). З 2011 року став членом Ініціативної групи «Перше грудня».

Промовиста цитата про українську мову Івана дзюби зберігає актуальність сьогодні:

«Рідна мова — це найособистіша і найглибша сфера обстоювання свого «я», коли воно є, своєї особистої і національної гідності. Та річ не тільки в цьому. Річ і в об'єктивній природничості, необхідності, доцільності рідних мов та мовного розмаїття в багатонаціональному світі, річ в об'єктивній цінності їх для картини світу, річ у тому, що з умиранням усякої, а особливо розвиненої національної мови, людство назавжди втрачає одну із сторінок своєї духовної історії, стає біднішим і несправедливішим. Сьогодні на мови та їхнє майбутнє треба дивитися не лише з погляду їхніх функцій, але й з погляду зафіксованих у них багатств національної духовності та історії».

Додамо, що в Україні нещодавно презентували короткометражний документальний фільм «По той бік Ізоляції» про відомого журналіста та письменника Станіслава Асеєва, який усіма силами привертає увагу до моторошного місця в самому центрі Європи – катівні «Ізоляція».

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