Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування

Журналісти стверджують, що розлучення Юрія Виходця з дружиною може бути фіктивним

Упродовж усіх років посадовець у своїх деклараціях показував скромний спосіб життя

Родина очільника Департаменту кіберполіції України Юрія Виходця отримала коштовні активи одразу після того, як він офіційно розлучився. Упродовж усіх років у своїх деклараціях він показував дві невеликі квартири та орендовану автівку у дружини. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, перед призначенням Виходця, його дружина Наталія Виходець із декларації посадовця зникла. В той період жінка відкрила салон краси у одному з найдорожчих котеджних містечок Одеси – Совіньйоні, де вартість нерухомості такої площі становить щонайменше $200 тис. Жінка показувала у своїх соцмережах дорогі ювелірні вибори, зокрема годинники, схожі на Rolex, прикраси Van Cleef & Arpels, а також люксовий закордонний відпочинок.

Колишня дружина очільника кіберполіції показувала у своїх соцмережах дорогі ювелірні вибори фото: Bihus.Info

Як зазначають розслідувачі, офіційних доходів дружини на подібне не мало б вистачати, адже офіційно з 2016 по 2020 роки вона заробляла приблизно по одному мільйону на рік. Будівля салону оформлена на її батька Олександра Лабунця, який, за даними Bihus.Info, також не мав відповідних офіційних доходів.

Римма Лабунець, матір Наталії Виходець, також володіє житловим будинком у Совіньоні. Його площа – майже 300 кв. м. Зараз мінімальна ціна на нерухомість такої площі в цьому містечку становить близько $300 тис. Фотографії та відео звідти періодично з’являються у соцмережах Наталії Виходець. Саме Наталія Виходець подарувала цей будинок матері перед тим, як офіційно розлучилась із очільником кіберполіції.

Матір Наталії Виходець володіє житловим будинком у Совіньоні фото: Bihus.Info

Водночас розслідувачі кажуть, що колишнє подружжя продовжує святкувати річницю весілля та проводить час разом. Журналісти помітили, як Юрій Виходець разом із Наталею Виходець разом проводили час в Совіньйоні, що може свідчити про фіктивний характер розлучення.

За словами редакції, посадовець приїхав на зустріч на відсутній в декларації машині – BMW сьомої серії, 2022 року випуску орієнтовною вартістю у $100 тис.

Колишнє подружжя продовжує святкувати річницю весілля та проводить час разом фото: Bihus.Info

Посадовець приїхав на зустріч на відсутній в декларації машині фото: Bihus.Info

До слова, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. За даними слідства, Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.