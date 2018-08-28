Глава МЗС Канади скасувала візит в Україну



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Фото: facebook.com/freelandchrystia Христя Фріланд

Фріланд прямує до Вашингтона після операції США і Мексики

Глава МЗС Канади Христя Фріланд скасувала запланований візит в Україну після того, як США і Мексика досягли домовленостей щодо торговельної угоди, яка замінить NAFTA.

Про це повідомляє AFP з посиланням на посольство Канади в Києві.

«Так, візит був скасований», - заявили там.

Як зазначає агентство, Фріланд повинна була провести зустрічі з керівництвом України в рамках європейського турне.

Глава МЗС Канади прямує до Вашингтона після операції США і Мексики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто про нову торгову двосторонню угоду.

Наприкінці липня Трамп погрожув заблокувати роботу уряду країни, якщо демократична партія США не погодиться підтримати імміграційну реформу, яка передбачає будівництво стіни на кордоні із Мексикою.