Хімічна атака на Україну? Американська дипломатка попередила Путіна

«Якщо Байден каже, що Росія заплатить сувору ціну, це потрібно сприймати дуже серйозно»

Якщо Росія використовує хімічну зброю на території України, її чекають серйозні наслідки з боку США. Про це повідомила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіною Квін в інтерв'ю «Главкому».

Дипломатка повідомила, що якщо президент США Джо Байден сказав, що Росія заплатить високу ціну у разі застосування хімічної зброї в Україні, то так вона буде.

«Президент Байден говорив, якщо Росія застосує хімічну зброю, вона заплатить дуже високу ціну. Я не готова повідомити Росії, якою буде ціна за застосування хімічної зброї. Але я скажу, коли президент Байден заявляв, що він домагатиметься суворої ціни, то саме це він має на увазі», – сказала Квін.

Вона також нагадала про те, що Байден ще до нападу на Україну попереджав Росію про серйозні санкції, які очікують на неї, так воно і сталося.

«Я також можу нагадати вам його заяву про санкції до того, як Росія напала на Україну. Тоді він наголошував, що проти Росії, якщо вона нападе, будуть такі санкції, що її покалічать. Так і сталось. Російська економіка знаходиться у стані вільного падіння. Росія не може відкрити свій фондовий ринок, бо він зазнає колапсу. Російський рубль впав нижче плінтуса. Санкції, які ми запровадили, працюючи разом з нашими європейськими союзниками, є найбільшими, які були коли-небудь запроваджені проти будь-якої країни. Тому, якщо президент Байден говорить, що Росія заплатить сувору ціну, то це потрібно сприймати дуже серйозно», – підкреслила дипломатка.

До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

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