Ілон Маск потролив Кадирова: готовий побити Путіна однією лівою

Маск зазначив, що готовий вийти на двобій із президентом Росії лише з однією лівою, якщо той злякався

Засновник Tesla і SpaceX, найбагатша людина світу Ілон Маск заявив, що готовий побити президента Росії Володимира Путіна однією лівою. Про це Маск написав у своїх соцмережах.

Зазначимо, раніше Кадиров вступився за свого господаря після того, як Маск кинув Путіну глузливий виклик на поєдинок.

«Ілон Маск, я б не радив тобі тягатися з Путіним. Занадто різні вагові категорії. І справа навіть не в єдиноборствах або, наприклад, у дзюдо. Як ти собі це уявляєш? Ти в червоному кутку рингу – бізнесмен та твіттерний блогер. Путін у синьому – світовий політик, стратег, гроза Заходу та США. Не по-спортивному виглядатиме Володимир Володимирович, коли битиме слабшого супротивника.Тому тобі треба підкачатися, щоб з ніжної Ілони стати брутальним Ілоном.Пропоную пройти підготовку у кількох центрах у Чеченській Республіці», - Написав Кадиров у своєму Telegram.

Ілон Маск написав у своєму Twitter, що таке навчання дало б йому «надто велику перевагу». Він заявив, що «готовий битися» однією лівою рукою.

«Дякую за пропозицію, але таке чудове навчання дало б мені надто велику перевагу. Якщо він боїться битися, я погоджуся користуватися лише лівою рукою, а я навіть не шульга», – написав бізнесмен.

Водночас Ілон Маск зазначив, що навіть не є шульгою. Окрім цього, генеральний директор Tesla та SpaceX відреагував й на те, що Кадиров назвав його «Ілоною». Винахідник глузливо перейменував себе у твітері.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поговорив із Ілоном Маском про отримання Україною нової партії Starlink та можливі космічні проєкти.

У кінці лютого стало відомо, що Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink. Наступного дня Ілон Маск виконав обіцянку: Україна отримала супутниковий інтернет.

9 березня Україна отримала другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допоможуть перемогти російських окупантів. Київ теж отримав дві станції Starlink від Ілона Маска.

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