ЄБРР зупинив фінансування «зеленої» енергетики в Україні

Міжнародні фінансові установи заявили про значні політичні ризики, борги та посилення фіскального впливу на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел

Європейський банк реконструкції та розвитку і інші міжнародні фінансові установи зупинили процес надання коштів на розвиток «зеленої» енергетики в Україні через значні політичні ризики, борги та посилення фіскального впливу для галузі шляхом введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Про це заявив директор GMK Center, глава комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес асоціації Станіслав Зінченко.

«Ні ЄБРР, ні будь-які інші серйозні міжнародні інституції вже під зеленотарифні енергетичні проєкти в Україні не дають кредитів у принципі. Корпоративні юристи великих міжнародних інвесторів розуміють, що їм насправді в арбітражах це введення акцизу – це ще один додатковий аргумент на тему того, що уряд порушує свої зобов’язання», – сказав Зінченко.

Він нагадав, що підписаний рік тому «зелений» меморандум між Кабміном та іноземними інвесторами передбачав незмінність умов ведення бізнесу в галузі ВДЕ (відновлювальної енергетики - ред.), у тому числі податкових умов. «Це буде дуже сильним аргументом в наступних тих, які будуть власне арбітражах проти України. Деякі арбітражі вже готуються початися восени», – додав експерт.

Він підкреслив, що представники Міністерства юстиції, які розуміють перспективи таких міжнародних арбітражів, будуть показово боротися проти інвесторів, однак, в решті решт, поступово будуть здавати позиції, оскільки реальних обґрунтувань для виграшу в таких справах немає.

«На сьогодні ті, хто розказують, що, мовляв, це дозволить вирішити проблему з боргами перед інвесторами у ВДЕ, насправді лукавлять і маніпулюють. Тому що акциз збирається до бюджету, а потім завернути його назад в ринок електроенергії – це дуже складно», – пояснив Зінченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.