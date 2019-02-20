Європа ускладнила правила безвізового в'їзду для українців



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Щоб потрапити у країни ЄС громадянам України треба отримати спецдозвіл, який коштує 7 євро, та заповнити заяву-анкету через інтернет

Громадянам України для безвізового в'їзду в країни Євросоюзу необхідно отримати спеціальний дозвіл. Про це стало відомо із заяви Ради Євросоюзу, яка була оприлюднена днями на офіційному сайті.

Повідомляється, щоб отримати спеціальний дозвіл, потрібно заплатити 7 євро та заповнити заяву-анкету через інтернет.

Надана інформація буде проходити автоматично перевірку за базами даних ЄС та Інтерполу, щоб визначити, чи існують підстави для відмови в дозволі на проїзд. При відсутності заборон чи зауважень, дозвіл на в'їзд буде видаватися автоматично.

Якщо виникнуть підозри або інформація потребує додаткового аналізу, то заявка буде оброблятися вручну компетентними органами. У будь-якому випадку термін розгляду інформації з винесенням відповідного рішення не буде перевищувати 96 годин.

Втім, наявність дозволу не означає автоматичне право на в'їзд в країни Євросоюзу, тому остаточне рішення будуть приймати прикордонні служби.

Передбачається, що систему в першу чергу впровадять в аеропортах і морських пунктах пропуску, а через три роки це зобов'язання також буде застосовуватись до міжнародних автобусних перевізників.

Нагадаємо, Україна має безвізовий режим з 86 країнами і спрощений - з 54.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що за два роки Україна отримає безвіз іще з 20 країнами.

Як відомо, уже 2 мільйони громадян України скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом.

До слова, Україна потрапила до ТОП-50 у рейтингу паспортів світу.

Як повідомляв «Главком», 5 жовтня Україна та Грузія спростили процедури перетину кордонів, що дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за внутрішніми документами (ID-паспортами).

26 вересня Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм — державою у південно-східній частині Південної Америки.

З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.

Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України, які відвідують країну з туристичною метою терміном до 30 діб.

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Джерело: Українські новини