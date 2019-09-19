Європейська федерація журналістів засудила дії одного із керівників Нацполіції



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Шевцов Євген та Олена Дегрик

Шевцов став ініціатором блокування низки ЗМІ, що публікували матеріали про його дружину

Європейська федерація журналістів (ЄФЖ, EFJ) різко засудила дії одного з керівників Національної поліції України, які призвели до блокування 17 українських інтернет-ресурсів, і закликала українську владу дотримуватися європейські правові стандарти свободи слова.

Про це повідомив генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес, передає пресс-служба EFJ.

«Я дуже стурбований тим, що ряд онлайн-джерел інформації несподівано заблоковані в Україні. Ще більш тривожним є той факт, що видавці не можуть захищати свої права при розгляді апеляцій через затримки у тактиці деяких суддів і прокурорів. Такі дії справляють дуже негативний вплив на рівень свободи вираження думок в країні та на імідж країни на світовій арені», - повідомив Гутьєррес.

Серед заблокованих сайтів та блог-платформ виявилися новинний портал Корреспондент.net, enigma.ua, trident-ua.info, informator.news і інші.

Нагадаємо, 23 липня суддя Сергій Вовк виніс рішення, яким зобов'язав українських інтернет-провайдерів і мобільних операторів заблокувати 18 інтернет-медіа.

Ініціатором блокування цих ЗМІ став заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Євген Шевцов. На даних інформаційних майданчиках публікувалися матеріали, що були присвячені бізнесу дружини Шевцова – Олени Дегрик, компанії якої були фігурантами низки кримінальних справ.

Шевцов Євген та Олена Дегрик. Фото з відкритих джерел

Крім того, як з'ясували журналісти проекту «Наші гроші з Денисом Бігусом», подружжя Шевцовых підозрювали у відмиванні нелегальних доходів і виведення коштів до Росії. Журналісти видання Mind писали, що платіжна система «Лео», до якої має відношення дружина Шевцова Олена Дегрик, є одним з стейкхолдерів платіжної системи Tyme, діяльність якої на території України була заборонена Службою безпеки України. Також журналісти телевізійного каналу «1+1» Олександр Дубинський та Євген Плинський в ході власного розслідування встановили, що Дегрик може бути причетна до платіжної системи, що працює на неконтольваній українською владою території Донбасу.

Також про Шевцова писав проект журналістських розслідувань ACAB. У Facebook-групі проекту були опубліковано фотографії автомобіля, будинку та квартири, які нібито належать поліцейському та його дружині.

Джерело: Українські новини