Хто замінив Гринкевичів? Форму для ЗСУ почала «шити» невідома компанія з капіталом у 10 тис. грн  

Нещодавно суд продовжив Роману Гринкевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

За два місяці компанія-новачок отримала контрактів на загальну суму 617 млн грн

Після того, як Міноборони, через скандал, спровокований розслідуванням ДБР, розірвало контракти на постачення форми ЗСУ із компаніями родини львівських підприємців Гринкевичів, Державним оператором були укладені нові. На ринок цих речових закупівель зайшла компанія, ТОВ «Фармінко норд». Про це свідчать дані з сайту публічних закупівель «Прозорро» та дані з відкритих юридичних реєстрів.

Починаючи з лютого 2024 року ТОВ «Фармінко Норд», яке до того моменту жодного разу не брало участі у жодній державній закупівлі, почало вигравати один за одним тендери Державного оператора тилу на постачання Міноборони маскувальних, зимових військових костюмів і курток.

Компанія зі статутним капіталом всього у 10 тис. грн, змінила свого колишнього директора Осадчука Юрія Євгенійовича на нового 16.02.2024 року, а вже за 10 днів після цього взяла участь у першому аукціоні від Державного оператора тилу Міноборони.

Крім того, компанія рівно за кілька днів до тендера (на придбання «штормового одягу») змінила і свій основний вид дільності: з «гуртової неспеціалізованої торгівлі» на «виробництво одягу».

Від початку року «Фармінко Норд» отримала такі оборонні підряди:

Вартістю 34,9 млн грн – зимові куртки для ЗСУ https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-26-012373-a

Вартістю 33,9 млн грн – зимові куртки для ЗСУ https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-26-012373-a?lot_id=50ee54c09fe84dd587ba5d0199a899b9#lots

Вартістю 103,5 млн грн – зимові куртки для ЗСУ https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-26-012373-a?lot_id=5957e4432481440fa3350d6042086d45#lots

Вартістю 32,5 млн грн – зимові костюми маскувальні https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-21-011600-a?lot_id=8331b62e6be1422080cb1ee23c9c9b25#lots

Вартістю 67 млн грн – зимові костюми маскувальні https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-21-011600-a?lot_id=4dad51e20b2f4814847ad9d4b23bc012#lots

Вартістю 84 млн грн – зимові костюми маскувальні https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-21-011600-a?lot_id=76b656ca331e4868ab45a1bd41102676#lots

Вартістю 35,9 млн грн – зимові костюми маскувальні https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-23-012979-a?lot_id=2c6844e51e494413a09dea0dc3f3f062#lots

Це не повний перелік за два місяці поточного року – з лютого по квітень включно.

Загальна сума державних контрактів нового гравця складає вже понад 617 млн грн. https://opendatabot.ua/c/40938984

Колишній власник нового тендерного фаворита Міноборони «Фармінко Норд» Паламарчук Олег Ярославович керує ТОВ «Агро­Енерго Трейд», що належала білорусам.

Крім того, замінений перед державними тендерами директор «Фармінко Норд» Юрій Осадчук був перекинутий на директорські посади в одразу кілька інших компаній:

ТОВ «Укрпідлога Групп» https://opendatabot.ua/c/42039035, ТОВ «Агро Вендер» https://opendatabot.ua/c/44655683, ТОВ «Полісся – Трейд» https://opendatabot.ua/c/39365851.





ТОВ «Агро Вендер» – фігурант кримінального провадження БЕБ (ст. 212 ч. 4 КК) та звинувачується у фіктивних поставках зернової продукції й ухиленні від сплати податків. https://opendatabot.ua/court/113974460-7f6794695dc401b2e69c2a386ca03844.





ТОВ «УКРПІДЛОГА ГРУПП» – фігурант справи СУ ГУ НП у місті Києві через купівлю-продаж фактично неіснуючих товарів та виписування накладних з метою формування незаконних податкових кредитів. https://opendatabot.ua/court/89423414-c275f77bc8882b30f134ce13669fd342.





ТОВ «Полісся – Трейд» – фігурант справи про ухилення від сплати податків, яке за версією слідства, реалізовувалося у змові з компанією ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня Для людей – як для себе!» Андрія Мацоли. https://opendatabot.ua/court/108373424-081c201ac4f3014491338ad7569d84a7.

Безпосередній зв'язок нового постачальника форми ЗСУ «Фармінко Норд» із групою перерахованих вище компаній може вказувати на те, що все це – розгалужена бізнес-мережа певних одних і тих же бенефіціарів.

Нагадаємо, у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого ДБР спочатку публічно звинуватило у розкраданні 1 млрд грн на виконанні держзамовлення з постачання військової форми, відбулася зміна кваліфікації. З матеріалів провадження стаття про розкрадання та привласнення коштів зникла. Натомість з’явилася статті про шахрайство. Відповідні дані містить постанова слідчої ДБР.