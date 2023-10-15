Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки представив кримінальну драму за романом Івана Франка

У столичному театрі імені Лесі Українки цими вихідними – прем’єрні покази вистави «Для домашнього огнища». Постановку за психологічним детективом Івана Франка здійснила режисерка Ольга Гаврилюк.

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Проте головна інтрига нової вистави не у детективному сюжеті, котрий добре знають багато глядачів і читачів. Особливу увагу привертає акторський склад постановки. На сцену після тривалої перерви повертається Ольга Гришина. Ця актриса дуже добре відома телеглядачам, вона входить у топ найбільш затребуваних кінодів останнього десятиліття. У портфоліо Гришиної десятки головних ролей у цілій низці рейтингових теле- та кінопроєктів: «Жінка за обміном», «Бійся бажань своїх», «Рецепт любові», «Центральна лікарня», «Хірургія. Територія кохання», «Гречанка», «На лінії життя», «Дім, який…», «Якщо ти мене пробачиш», «Проти течії», «Розтин покаже», «Тонка робота»…

Актриса Ольга Грішина повертається у театр через 15 років перерви Фото театру Лесі Українки

А ось у театрі в актриси досі не складалося. У другій половині 2000-х Гришина прийшла до столичного театру Лесі Українки, проте попередній керівник Михайло Резнікович дуже скоро поставив актрису перед вибором, і вибір цей вона зробила на користь кіно. Перерва у роботі на сцені фактично склала 15 років.

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Пікантності прем’єрі також додає те, що виконавиця головної ролі тепер не лише кінозірка, вона ще й дружина нового керівника театру Лесі Українки Кирила Кашлікова.

Який же вердикт цій драмі Франка і актриси Гришиної виніс глядач? Дзвінка тиша під час монологів головних героїв, аплодисменти після кожної з мізасцен, овації у фіналі..., і вже традиційно – критика у соцмережах.

Комусь видається, що героїв треба було б перевдягти у сучасний одяг і говорити про нинішню війну, хтось побачив у постановці «дух та естетику» попереднього керівника театру, одіозного Михайла Резніковича. Нічого дивного в цьому, у принципі, й немає, режисерка Гаврилюк тривалий час працювала і при Резніковичу. Та й досі у своїх соцмережах вона позиціонує себе як «режиссера театра русской драмы». Можливо, просто забула виправити інформацію про себе...

Проте тут варто зауважити і те, що для театру, який ще недавно вважався осередком російського впливу у столиці, «Для домашнього огнища» – це вже друге звернення до творчості Івана Франка за останній рік. Наприкінці минулого сезону театр представив п'єсу-суперхіт Івана Франка «Украдене щастя». Про цю прем’єру «Главком» писав тут. Більш того, сьогодні у репертуарі театру усі 100% вистав українською мовою. І вже ці сухі факти заслуговують на те, аби підтримати колектив, який переживає складний період трансформацій.

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Тому висновок однозначний: «Для домашнього огнища» не залишає байдужим глядача і це – надбання для репертуару, а актриса Гришина – знахідка для театру, прими якого досі скомпрометовані нагородами, отриманими з рук Путіна.

Тепер про саму виставу. Сюжет «Для домашнього огнища» – кримінальна історія, написана наприкінці ХIX ст. Іваном Франком на основі реальних судових справ. Капітан Антін Ангарович (актор Кирило Парастаєв) через п’ять років повертається зі служби у Боснії і не може зрозуміти, звідки Анеля, його дружина (Ольга Гришина) за його тривалої відсутності брала гроші, аби так ладно вести хазяйство.

Актор Кирило Парастаєв у ролі капітана Ангаровича та його дружина Анеля у виконанні Ольги Гришиної Фото театру Лесі Українки

«Добре схована підлота перестає бути підлотою, утаєний злочин є тілько доказом відваги і зручності». Та вже скоро чоловік дізнається про кримінальний тіньовий «бізнес» коханої…

Велика любов, родинний затишок, домашнє огнище гаснуть в один момент.

Масові сцени, витончені костюми, тогочасна галицька мова, динамічні декорації та світло чудово передають атмосферу Львова кінця XIX ст.

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Почуття пана капітана та пані Ангаровичевої також безсумнівні: акторам Парастаєву і Гришиній вдається тримати іскру навіть у довгих діалогах та монологах, які так дратують окремих критиків.

Актор Кирило Парастаєв у ролі капітана Ангаровича та його дружина Анеля у виконанні Ольги Гришиної Фото театру Лесі Українки

Актор Кирило Парастаєв у ролі капітана Ангаровича та його дружина Анеля у виконанні Ольги Гришиної Фото театру Лесі Українки

Режисерка вистави Ольга Гаврилюк ще під час репетицій зазначала, що задум проєкту виник ще на початку війни: «Тоді наше життя поділилося на до і після, ми зовсім по-іншому поглянули на себе, на життя, на суспільство, наш світ, нашу літературу – вона відкрилася для нас зовсім з іншої сторони… Твір Франка багатошаровий, багатогранний і дуже сучасний. Важко сказати, хто з персонажів негативний, а хто – позитивний герой. Тут – живі люди, зі своїми турботами, негараздами, своїм болем. Кожен з них, як і ми з вами, час від часу робить вибір і несе за це відповідальність, отримуючи, врешті решт покарання або нагороду. Але ми ніколи не знаємо наслідків наших вчинків. Нам здається, що ми робимо все правильно, але наслідки дуже різні, і саме це є центральною темою твору. Глядач, якому протягом всієї війни доводилося кожного дня робити вибір (від якого залежить життя – твоє, рідних) і нести за це відповідальність, – має відчути, що він у цьому не один».

Прем’єрні покази вистави «Для домашнього огнища» у театрі Лесі Українки. Фото «Главком»

Прем’єрні покази вистави «Для домашнього огнища» у театрі Лесі Українки. Фото «Главком»

Прем’єрні покази вистави «Для домашнього огнища» у театрі Лесі Українки. Фото «Главком»

Наступні покази нової кримінальної драми у театрі Лесі Українки 28 жовтня, 11 та 26 листопада.

Нагадаємо, в грудні минулого року залишив посаду директора-художнього керівника Театру імені Лесі Українки Михайло Резнікович, який керував закладом з 1994 року. Про його відставку повідомило Міністерство культури та інформаційної політики. Резнікович не погодився з рішенням Мінкульту і пішов до суду. Як повідомив 14 жовтня «Главком», Шевченківський районний суд Києва залишив без задоволення позов колишнього генерального директора-художнього театру імені Лесі Українки.