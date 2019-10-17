Кононенко після затримання у «Борисполі» вилетів у Стамбул



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Колишнього народного депутата Ігоря Кононенка тимчасово затримали в аеропорту «Бориспіль» під час спроби перетнути кордон Фото: Главком

Ігоря Кононенка тримали в аеропорту «Бориспіль» 40 хвилин

Колишнього народного депутата з Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка 40 хвилин тримали в аеропорту «Бориспіль» на вимогу Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляє УП.

Політик розповів ЗМІ, що його затримали за запитом Національного антикорупційного бюро.

Незабаром після цього він вилетів до Стамбулу.

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Кононенка затримали у четвер ввечері на кордоні «у зв'язку з тим, що прізвище Кононенко згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень».

Нагадаємо, сьогодні також був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.