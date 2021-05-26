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    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)

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    Диктатори Білорусі та Росії все більше стають віддзеркаленням один одного - Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Диктатори Білорусі та Росії все більше стають віддзеркаленням один одного
    Фото: Сергій Йолкін/Facebook

    Художники миттєво відреагували на тиранію «лідера» Білорусі

    Неадекватна поведінка білоруського диктатора Олександра Лукашенка спонукала відомого карикатуриста Сергія Йолкіна на створення нової карикатури. Художник розмістив її на своїй сторінці у Facebook.

    Згодом в соцмережах з’явилася ціла серія карикатур, де Лукашенко постає не в найкращому світлі.

    Агресивні дії тоталітарного режиму «президента» Білорусі Олександра Лукашенка викликали тривогу у цивілізованому світі.

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    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)
    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)

    Лукашенко планував ще 25 травня виступити з публічною заявою щодо примусової посадки в Мінську літака Ryanair і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Проте він передумав і відклав виступ на середу.

    Нагадаємо, що в неділю, 23 травня, в аеропорту Мінська після екстреної посадки літака, що летів з Афін до Вільнюса, був затриманий колишній головний редактор Telegram-каналу Nexta, який висвітлював протести в Білорусі, Роман Протасевич і його дівчина – Софія Сапега.

    Для того, аби примусово посадити у Мінську літак, на якому з Афін до Вільнюса прямував колишній редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, білоруська влада задіяла бойову авіацію.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко літак Роман Протасевич
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    Кривавий слід: Лукашенка гостро висміяли знані карикатуристи (фото)