Квасневський розповів бувальщину про Путіна, який погано розуміє українську мову

Розмова між експрезидентом Польщі і керманичем Росії відбулася під час офіційного відзначення незалежності України

Експрезидент Польщі Александр Квасневський згадав історію 20-річної давнини, яка стосувалася російського президента Володимира Путіна та його нерозуміння української мови. Про це польський політик сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Він зазначив, що 2001 року його та Путіна було запрошено на святкування чергової річниці Дня незалежності України. Офіційний захід з піснями та виступами вівся виключно українською мовою і тривав близько трьох годин.

«Я сиджу поруч з Путіним, і десь через півтора години він мене запитує: «Ти розумієш?». Я кажу, що так. «А на скільки відсотків?» – уточнив Путін. Десь на 90 відсотків, відповів я. Він здивовано глянув на мене і додав: «Знаєш, я розумію не більше 30 відсотків». Мені здається, що сьогодні це є відповіддю, чому Путін не розуміє Україну. Адже, щоб налагодити хорошу політику з Україною, її необхідно було б розуміти хоча би на 90 відсотків», – наголосив Квасневський.

Експрезидент вважає: все, що Путін зробив проти України, створило сильну українську ідентичність.

Нагадаємо, що в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Александр Квасневський заявив, що Путін допустив історичну помилку, напавши на Україну.