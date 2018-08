Лауреат Шнобелівської премії Раві Батра стане спецрадником концерну «Антонов»



Раві Батра працюватиме спецрадником ДП «Антонов»

Батра передбачав повномасштабну депресію в США у 1990 році, але цього не сталося

Державне підприємство «Антонов» повідомляє, що Раві Батра, індійський і американський економіст, лауреат Шнобелівської премії 1993 року, працюватиме спецрадником українського авіаконценрну.

«Раві Батра ,есквайр, з компанії The Law Firm of Ravi Batra P.C. (The Batra Building, 142 Lexington Ave., New York, NY 10016, USA) погодився працювати та зміцнювати ДП «Антонов» на посаді Глобального Спеціального Радника, особливо в Сполучених Штатах Америки, з метою збереження «Антонов» — дорогоцінного скарбу України», - йдеться у повідомленні підприємства.

Слід зазначити, що у 2016 році Раві Батра, який також був головним адвокатом Демократичної партії США, відвідав в Україні НТУУ «КПІ».

2016.02.10 Візит головного адвоката Демократичної партії США Раві Батра до НТУУ КПІ

Навчався Раві Батра в Індії; ступінь доктора філософії отримав в Університеті Південного Іллінойсу. З 1973 р - професор Південного методистського університету (Техас). Лауреат Шнобелівської премії ( пародія на Нобелівську премію) 1993 р економіці «за видання величезного тиражу своїх книг з метою самостійно запобігти всесвітньому економічному краху»

Основні твори:

«Падіння капіталізму і комунізму: нове дослідження історії» (The Downfall of Communism and Capitalism: A New Study of History, 1978);

«Міф вільної торгівлі: зубожіння Америки» (The Myth of Free: Trade The Pooring of America, 1996);

«Крах нового тисячоліття: триваючий наступ інфляційної депресії» (The Crash of the Millennium: Surviving the Coming Inflationary Depression, 1999);

«Шахрайство Грінспена: як два десятиліття його політики підірвали глобальну економіку» (Greenspan's Fraud: How Two Decades of His Policies Have Undermined the Global Economy, 2005).