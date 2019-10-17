Лещенко: в аеропорту «Бориспіль» затримали екснардепа Кононенка



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Екснардеп Ігор Кононенко Фото: Главком

Ігор Кононенко в четвер увечері начебто прибув в аеропорт «Бориспіль» з метою вилетіти за межі України

Колишнього народного депутата Ігоря Кононенка затримали в аеропорту «Бориспіль» під час спроби перетнути кордон.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ексдепутат Сергій Лещенко.

«Колишній депутат Ігор Кононенко в четвер увечері прибув в аеропорт «Бориспіль» з метою вилетіти за межі України», - написав Лещенко.

За його словами, у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень, він був затриманий на кордоні для з'ясування його нинішнього статусу.

Нагадаємо, сьогодні також був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.