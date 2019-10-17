Лещенко: в аеропорту «Бориспіль» затримали екснардепа Кононенка
Ігор Кононенко в четвер увечері начебто прибув в аеропорт «Бориспіль» з метою вилетіти за межі України
Колишнього народного депутата Ігоря Кононенка затримали в аеропорту «Бориспіль» під час спроби перетнути кордон.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ексдепутат Сергій Лещенко.
«Колишній депутат Ігор Кононенко в четвер увечері прибув в аеропорт «Бориспіль» з метою вилетіти за межі України», - написав Лещенко.
За його словами, у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень, він був затриманий на кордоні для з'ясування його нинішнього статусу.
Нагадаємо, сьогодні також був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.
У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
За інформацією Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.