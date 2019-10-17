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    Лещенко: в аеропорту «Бориспіль» затримали екснардепа Кононенка

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    Екснардеп&nbsp;Ігор Кононенко - Лещенко: в аеропорту «Бориспіль» затримали екснардепа Кононенка
    Екснардеп Ігор Кононенко
    Фото: Главком

    Ігор Кононенко в четвер увечері начебто прибув в аеропорт «Бориспіль» з метою вилетіти за межі України

    Колишнього народного депутата Ігоря Кононенка затримали в аеропорту «Бориспіль» під час спроби перетнути кордон.

    Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ексдепутат Сергій Лещенко.

    «Колишній депутат Ігор Кононенко в четвер увечері прибув в аеропорт «Бориспіль» з метою вилетіти за межі України», - написав Лещенко.

    За його словами, у зв'язку з тим, що прізвище Кононенка згадується в контексті багатьох кримінальних проваджень, він був затриманий на кордоні для з'ясування його нинішнього статусу.

    Нагадаємо, сьогодні також був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

    У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). 

    За інформацією Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.

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    Сергій Лещенко Аеропорт Бориспіль депутат Ігор Кононенко арешт кордон
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