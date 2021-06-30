Топ Довбика виявився девайсом, який коштує 200 євро (фото)

Такі трекери використовують й інші спортсмени, зокрема бігуни та регбісти

Після вирішального голу шведам Артем Довбик на радощах скинув футболку, й всі побачили на ньому чорний топ. У соцмережах одразу почали жартувати, що футболіст носить ліфчик.

Насправді це не «ліфчик», а спеціальний спортивний девайс, повідомляє ВВС.

Пристрій дозволяє вимірювати, скільки кілометрів пробіг конкретний футболіст за всю гру, якою була максимальна швидкість, дистанція спринтів та коли починав утомлюватися.

На основі цих даних також роблять «теплову мапу» футболіста на полі, яка показує, де він найчастіше був протягом матчу.

Програма з GPS трекера показує, скільки пробіг гравець та його «теплову карту». Такі девайси допомагають тренерським штабам аналізувати дії кожного гравця.

У комплект входить той самий чорний топ, GPS та програма, яка передає і обробляє дані у реальному часі.

Такі трекери використовують й інші спортсмени, зокрема бігуни та регбісти. Коштує «GPS-ліфчик» більше 200 євро.

Нагадаємо, учора, 29 червня, збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу. Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді перемогу і вихід до чвертьфіналу.

Форвард збірної України Артем Довбик забив переможний гол у матчі зі Швецією на 121-й хвилині зустрічі (2:1). Як виявилося, цей м’яч став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи, який приніс перемогу одній з команд. Взяття воріт збірної Швеції відбулося, коли годинник відрахував 120 хвилин і 37 секунд.

Отже, Довбику вдалося перевершити досягнення Мішеля Платіні в матчі з Португалією на Євро-1984, коли переможний гол тодішній капітан збірної Франції забив, коли зустріч тривала 118 хвилин і 53 секунди.