Лікарку, яку Супрун звільнила після відмови лікувати бійця АТО, поновили на роботі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 24 канал Ганна Губарева

Тепер Губарева - секретар Комісії з питань етики при Національному Інституті раку

Скандальну лікарку онкогематологічного відділення Інституту раку Ганну Губареву, яка відмовилася лікувати ветерана АТО через те, що «той вбивав братський народ», після гучного звільнення поновили на роботі і навіть підвищили.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що тепер Губарева - секретар Комісії з питань етики при національному Інституті раку, яка відповідає за погодження проведення клінічних випробувань в Інституті.

«Директор Інституту, після того, як всі ЗМІ та в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написали про звільнення лікарки, нишком не лише поновила її на посаді, а й зробила відповідальною за один з найприбутковіших напрямів – клінічні випробування в Інституті. Це верх цинізму керівництва медичного закладу, яке обдурило всю Україну, щоб мати «свою» людину на мільйонних потоках», - заявила член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Повідомляється, що відповідно до документів, оприлюднених нещодавно частиною фармацевтичних компаній, лише за останні три роки директор Інституту раку Олена Колеснік отримала разом з кількома колегами, деякі з яких навіть не мають медичної освіти, 1,6 млн грн за клінічні випробування.

Зокрема, у 2015 році - 280 тис. грн від компаній AstraZeneca, Johnson & Johnson та Phizer, у 2016 році - 430 тис. грн від компаній MSD, AstraZeneca, Phizer, та у 2017 році - 892 тис. грн від компаній Roche, Phizer та MSD.

Нагадаємо, раніше очільниця МОЗу Уляна Супрун повідомила, що в Інституті раку звільнили лікарку Губареву, яка відмовилася забезпечити пільговим лікуванням онкохворого спецпризначенця Віталія Драгана. Губарева заявила бійцю, що пільг не буде, тому що він «братский народ убивал».