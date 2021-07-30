«ЛНР» і «ДНР» посварилися. Російський політолог пожалівся на хаос на окупованих територіях (відео)

Денисов скаржиться, що його починають тролити західні партнери через ситуацію в «ЛНР» і «ДНР»

Нещодавно російський політолог Денис Денисов, який підтримує Росію, в одному з ефірів російського YouTube-каналу заявив, що народні республіки «ЛНР» та «ДНР» посварилися між собою та перебувають на межі війни. Український блогер та журналіст Денис Казанський проаналізував останні заяви Денисова щодо подій на окупованих територіях.

Денисов пожалівся, що стаття Путіна про історичну єдність росіян та українців не викликала відповідного резонансу в Україні, а лише спровокувала грубі коментарі.

Казанський гостро іронізує: мовляв, чого ж це так у нас відреагували? Путін лишень назвав українців вигаданим народом, висунув Україні територіальні претензії і заявив, що ми присвоїли собі російські землі.

Денисов продовжив думку, що мовляв стаття Путіна переслідувала важливі цілі, а саме розпочати діалог гуманітарних еліт на рівні лідерів громадської думки. Але розмова «по суті» не склалася.

Також Денисов розповів про конфлікт, який раптово виник між молодими республіками. Він нарікає, що його починають тролити західні партнери – питаючи, а що там «ЛНР» і «ДНР»?

Нагадаємо, що нещодавно у Луганську окупаційні сили провели «форум громадян Росії» (це агітаційний захід на підтримку партії «Єдина Росія»).

На думку російського політолога, ситуація пов’язана з тим, що на форум в Луганськ приїжджають вищі керівники Південної Осетії, Абхазії та представники «ДНР». «Для людей, які розуміють політику, це сигнал, що може бути війна», – наголосив Денисов.

Казанський відмітив, що все це коментують дуже серйозно, зі сталевими «мінами» на обличчі.

Блогер підкреслив, що між «ДНР» і «ЛНР» відбувається концентроване безумство. Над Донбасом та його мешканцями відверто знущаються, при чому роблять це останні сім років. «Росія перетворила територію на місце дикого соціального експерименту над людьми. Її поділили між двома злочинними угрупованнями, кожне з яких отримало право грабувати. Україна ці території не контролює, тому ми лише можемо доносити правду», – резюмував Казанський.

Додамо, що український блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в YouTube розкритикував нещодавні заяви одного із депутатів Держдуми Олександра Шеріна, який заявив, що слід діяти на випередження та напасти на Україну, щоб у майбутньому вона не атакувала Росію.

Також Казанський проаналізував ключові тези Бабіцького з останнього інтерв’ю та виклав свої думки в YouTube. Блогер висловив думку щодо недавніх заяв депутата від «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича щодо статті глави Росії Володимира Путіна.

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